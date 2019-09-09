Ремонт ушел в подземку Первый восстановленный по концессии поезд вернулся в нижегородское метро.

В результате проведения модернизации подвижного состава метро, которая проходит в рамках концессионного соглашения, заключенного с АО “Сбербанк Лизинг” в декабре 2018 года, срок службы отремонтированных вагонов был продлен на 15 лет.

В результате проведения модернизации подвижного состава метро, которая проходит в рамках концессионного соглашения, заключенного с АО “Сбербанк Лизинг” в декабре 2018 года, срок службы отремонтированных вагонов был продлен на 15 лет.

К 800-летию Нижнего Новгорода вагоны планируют оборудовать системой видеонаблюдения – об этом сообщил глава города Владимир Панов.

В ходе модернизации вагоны получили обновление салонов, стекол , электропроводки, тормозных систем. Сиденья выполнены с использованием стеклопластиковых каркасов, для пола используется износостойкий линолеум, - рассказал директор «Нижегородского метро» Олег Яушев.

Напомним, ремонт проводился в рамках концессионного соглашения, которое было заключено с АО “Сбербанк Лизинг” еще в декабре 2018 года. Ремонт первых вагонов начался в конце марта этого года. Среднесуточный пассажиропоток станций метрополитена составляет около 115 тысяч пассажиров.