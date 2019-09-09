Обязанности мэра Сочи начал исполнять Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский, бывший вице-губернатор Краснодарского края по вопросам внутренней политики, назначен первым заместителем главы Сочи и с понедельника начал исполнять обязанности мэра города. Действующий глава города-курорта Анатолий Пахомов ушел в отпуск, уточнили в администрации Сочи.

Как ранее писал Ъ-Юг, новый глава Сочи будет избран голосованием депутатов городского собрания по итогам конкурса, который завершится завтра, 10 сентября. На конкурс подали заявки 18 кандидатов из разных регионов России, фамилии претендентов конкурсная комиссия держит в тайне, ссылаясь на пожелание самих соискателей. Анатолий Пахомов, возглавлявший город-курорт с 2009 года, заявил, что он не будет участвовать в новых выборах. О своих планах после ухода в отставку господин Пахомов не сообщал.

Анна Перова, Краснодар