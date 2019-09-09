В Самаре возбуждены дела в отношении компаний-перевозчиков, повысивших цены на проезд

В отношении ООО «Шоссе», ООО «Транзит», ООО «Рейс», которые занимаются перевозками в общественном транспорте в Самаре, возбуждено дело по п. 1 ч. 1 ст. 11.1 Закона о защите конкуренции. Об этом сообщает самарское УФАС.

Дело было возбуждено после обращения администрации и прокуратуры Самары, а также горожан на тему повышения стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 июля текущего года на маршрутах, которые обслуживают эти перевозчики, цена на проезд увеличилась с 30 до 35 руб.

Самарское УФАС установило, что указанные фирмы осуществляют пассажирские перевозки в различном объеме и по разным направлениям. Исходя из этого, антимонопольный орган пришел к выводу, что «повышение стоимости проезда на одинаковом уровне у трех хозяйствующих субъектов может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства».

Георгий Портнов