Сочинские коммунальщики осуждены за хищение предназначенных для олимпийских объектов средств

Вступил в силу приговор в отношении Максима Мелешко, директора МУП «Водосток» и Алексея Ситнова, директора ООО «Южная эксплуатационная-сервисная компания «Энергия», которые осуждены, соответственно, на 3 года и 5 месяцев колонии и 2 года 5 месяцев условно, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Топ-менеджеры коммунальных компаний признаны виновными в мошенническом хищении средств, выделенных на эксплуатацию объектов в Олимпийском парке (Имеретинская низменность, Адлер), на сумму почти 20 млн руб.

В 2016 году МУП «Водосток» принял на себя обязанности по содержанию, эксплуатации, очистке и восстановлению водозаборных и водоотводящих каналов в Имеретинской низменности, сообщили в УФСБ. Тогда же Максим Мелешко заключил с директором ООО «ЮЭСК «Энергия» Алексеем Ситновым договор о транспортировке отходов и мусора на полигон для утилизации. Следствие уставило, что господин Ситнов, фактически не приступая к выполнению обязательств по договору, составил подложные акты о транспортировке отходов на общую сумму 19,9 млн руб., которые были оплачены из бюджета Сочи.

Суд, определяя меру наказания каждому из подсудимых, в качестве дополнительной меры запретил экс-топ-менеджерам занимать руководящие должности в коммерческих структурах на два года. Также с каждого из подсудимых в пользу администрации города-курорта Сочи взысканы суммы нанесенного ущерба.

Анна Перова, Краснодар