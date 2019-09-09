В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель

В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД. Мужчина был убит ответным огнем, сообщает пресс-служба МВД по Чеченской республике. Власти считают, что убитый планировал другие нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел в 08:30 на Петропавловском шоссе в Ленинском районе. Полицейские по поступившей ориентировке остановили Ford, за рулем которого был уроженец Надтеречного района Усман Азиев 2001 года рождения. Водитель выстрелил в работников ГИБДД, те открыли ответный огонь. От полученных ранений мужчина скончался.

Помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев сказал, что полицейские «сработали на отлично». «Они попытались задержать преступника, который планировал совершить нападения на стражей порядка»,— заявил он «РИА Новости».