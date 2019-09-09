Единороссы получили почти все мандаты в горсовете Кемерово

Кандидаты от «Единой России» Андрей Желтухин и Елена Казулина, а также представитель «Патриотов России» Станислав Колосовский победили на дополнительных выборах в горсовет Кемерово, сообщает избирком Кузбасса. Таким образом, после довыборов горсовет будет состоять из 36 единороссов и одного депутата от «Патриотов России».

Довыборы в горсовет Кемерово проводились в минувшее воскресенье по трем избирательным округам в Центральном, Заводском и Ленинском районах. На три депутатских кресла претендовали 13 кандидатов. За мандаты боролись представители «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», «Патриотов России» и один самовыдвиженец.

На округе №6 победил 31-летний слесарь-ремонтник из ПАО «Кокс» Станислав Колосовский («Патриоты России»). Он набрал около 44% голосов, обойдя кандидата от «Единой России» Никиту Санжаревского (40%). На округе №8 одержала победу 45-летняя директор МАУ «Губернский центр спорта «Кузбасс» Елена Казулина («Единая Россия»), получив более 65% голосов. Избиратели округа №15 отдали предпочтение 44-летнему замдиректора по коммерции ООО «Торговый дом «Кузнецкий Альянс» Андрею Желтухину («Единая Россия»), набравшему около 48% голосов.

Текущий шестой созыв горсовета Кемерово избран в сентябре 2016 года и состоит из 37 депутатов. Довыборы по трем округам были назначены после того, как депутаты Юрий Скворцов («Патриоты России»), Николай Мухин (КПРФ) и Роман Клейстер (ЛДПР) прошли в парламент Кузбасса в сентябре 2018 года.

Юрий Зуев