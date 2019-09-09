Половина жителей Краснодарского края работает не по специальности

HeadHunter провела исследование на тему отношения жителей Краснодарского края к высшему образованию. Оказалось, что 47% респондентов, получивших «вышку», работает не по специальности.

По данным компании, 64% опрошенных имеют высшее образование, 13% не собираются его получать. Больше всего кубанцев с высшим образованием среди юристов (92%) и представителей топ-менеджмента (88%), меньше – среди рабочего персонала (27%) и представителей гостиничного и ресторанного бизнеса (32%).

Не по специальности люди с высшим образованием работают в сфере продаж (70%) и среди административного персонала (64%). Около четверти опрошенных заявили, что работают по смежной полученной в вузе специальности.

«Самой частой причиной, почему специалисты прекращали свою деятельность по специальности оказалась низкая зарплата (45%). Смутные перспективы карьерного роста смущали еще 30%, 24% разочаровались в профессии, а еще 23% рассказали о плохих условиях труда», - говорит руководитель пресс-службы южного отделения компании HeadHunter Алена Манохина.

Выше всего доля довольных высшим образованием среди топ-менеджеров (62%), ниже — среди представителей искусства и массмедиа (30%).

Среди нынешних студентов и тех, кто собирается в будущем получать высшее образование, 61% планируют работать по специальности, 21% — не планируют.

Василий Хитрых