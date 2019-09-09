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Ак Барс Банк и Фонд развития моногородов поддержат инвестпроекты в моногородах

Ак Барс Банк и Фонд развития моногородов подписали соглашение о сотрудничестве в целях поддержки предпринимателей, планирующих свою деятельность в моногородах.

Речь идет о совместной работе по льготному продукту Фонда развития моногородов — займ от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых, для которого Ак Барс Банк обеспечит гарантийную поддержку. Прием заявок МОНОГОРОДА.РФ по продукту открыт с 15 марта 2019 года.

Партнерство подразумевает продвижение информации об инвестиционном потенциале моногородов и механизмах государственной поддержки монопрофильных территорий.

ПАО "АК БАРС" Банк 16+

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