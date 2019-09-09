Действующий губернатор Ставрополья победил на выборах с результатом 79,65%

На выборах губернатора Ставропольского края в воскресенье, 8 сентября явка избирателей составила 66,89%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя краевой избирательной комиссии Евгения Демьянова.

Победил действующий губернатор Ставрополья Владимир Владимиров с результатом 79,65%. На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (9,29%). Далее идут кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,97%), кандидат от «Коммунистической партии социальной справедливости» Николай Кряжев (2,83%), и кандидат от «Справедливой России» Александр Кузьмин (2,57%).

«Число избирателей, принявших участие в выборах губернатора Ставропольского края,составило 66,89%. Явка избирателей на аналогичных выборах губернатора края пятилетней давности составляла 47,88%», - передает издание слова господина Демьянова.

Самая высокая явка отмечена в Кисловодске - 89,41%, Невинномысске - 83,83% и Грачевском районе - 82,2%.

Дарья Голякова