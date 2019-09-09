Председатель облизбиркома Оренбуржья заявил о легитимности прошедших выборов

Прошедшие в воскресенье выборы губернатора Оренбургской области были честными, открытыми, гласными и легитимными. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на председателя облизбиркома Александра Нальвадова.

По предварительным итогам голосования, большинство голосов (более 406,1 тыс. жителей региона, или 65,94%) было отдано за выдвиженца от Оренбургского регионального отделения «Единой России», временно исполняющего обязанности губернатора Дениса Паслера. Кандидат от областного КПРФ Максим Амелин набрал более 146 тыс. голосов (23,72%).

Выдвиженец от «Коммунистической партии социальной справедливости» Анатолий Кобзев получил 22,2 тыс. (3,62%) голосов. Еще 15,6 голосов (2,53%) отдано за кандидата от «Демократической партии России» Константина Горячева и 13,9 тыс. (2,26%) – за выдвиженца от регионального отделения «Справедливой России» Сергея Яцыну.

Георгий Портнов