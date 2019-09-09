«Персонал» открыл двери

Посетителям - школьникам, а также их родителям - рассказали о программах, которые будут вестись в 2019-2020 учебном году. Причём особое внимание будет уделено актуальным IT-направлениям. Речь идет о курсах программирования, 3D-моделирования и компьютерной графики, разработки мобильных приложений, робототехники, дизайна, а также блоггинга.

По словам руководителя направления по планированию и методическому обеспечению КЦПК «Персонал» Оксаны Гасилиной, многолетний опыт проведения конкурса информационных технологий «IT-отражение», ежегодно проходящий при финансовой поддержке Магнитогорского металлургического комбината, показывает высокий уровень подготовки детей.

На Дне открытых дверей перед собравшимися выступили педагоги, которые будут вести обучение. Они рассказали о тех навыках, которые приобретут ученики, пройдя тот или иной учебный курс. В «Персонале» в 2019-2020 учебном году будет вестись обучение по 11 актуальным учебным программам для школьников. В их числе «Кибербезопасность», «Разработка игр и мобильных приложений», «Умный дом», «3D-дизайн и анимация», «3D-моделирование и 3D-печать», «Школа блоггера», «ВЕБ-программирование», «Программирование», «Фото для школьников» и «3D-моделлер».

Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» давно вышел за рамки профессионального обучения рабочих, специалистов и руководителей. С 1995 года центр стал площадкой дополнительного образования для тысяч школьников. При этом детям и подросткам посещение занятий в «Персонале» помогает не только расширить кругозор и усвоить знания, которые не встретишь в школьной программе, но и выбрать профессиональное направление, максимально отвечающее запросам о будущей работе самого ребёнка.

- В этом году собрались родители, которые хотят, чтобы дети получили такое дополнительное образование, которое бы сохранило свою актуальность через несколько лет, - рассказал директор КЦПК «Персонал» Андрей Козловский. - Это навыки и компетенции, связанные с владением компьютером. Причём именно владение, а не просто игры и развлечения. Если ребёнка направить в нужное русло, то получим отличный результат. Это видно, например, по великолепным выступлениям магнитогорской молодёжи на чемпионате профессий «WorldSkills».