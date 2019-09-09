Полмиллиона тонн зерна отгрузил Новороссийский зерновой терминал в августе

По итогам августа ООО «НЗТ» отгрузил около 500 тыс. тонн зерна, сообщается в пресс-релизе компании. В основном - это зерно 3 и 4 класса, прибывшее на терминал из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев.

«После низкого старта в июле, август был отмечен ростом экспорта пшеницы из России. Зерно поставлялось традиционным импортерам: Турции и странам Африки. Начиная с первой недели августа завоз, вырос на 15-20%, - рассказал генеральный директор ООО «НЗТ» Владислав Жуков. По его словам, в сентябре—октябре экспорт зерна традиционно идет наиболее высокими темпами в сезоне.

Как ранее сообщал ”Ъ“, в апреле этого года «Новороссийский морской торговый порт» продал банку ВТБ доли в ООО «Новороссийский зерновой терминал». Стоимость сделки составила 35,5 млрд руб., покупателем актива выступило подконтрольное банку ООО «Деметра 1». НЗТ осуществляет перевалку зерновых и масличных культур, грузооборот компании в 2018 году составил 6,33 млн тонн. Сделка реализована в рамках концепции по созданию в РФ единого экспортного зернового оператора.

Андрей Ульченко