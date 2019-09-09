Соревновались экскаваторщики

Соревнования имеют давнюю традицию: впервые на Магнитогорском металлургическом комбинате они состоялись в начале 30-х годов прошлого века. С 2008 года их организатором выступает корпоративный центр подготовки кадров «Персонал».

В конкурсе участвовали 20 машинистов экскаваторов. Из них 16 работают на ММК, трое – в обществах Группы - ООО «Бускуль» и ООО «Шлаксервис», один – представитель Михайловского горно-обогатительного комбината (г. Железногорск Курской области).

Большинству участников не исполнилось и 30 лет. Самому младшему - Денису Ксенофонтову - 23 года. На ММК он шесть месяцев, а его отец Владимир - 20 лет. Оба работают в цехе рудообогатительных фабрик. На вопрос, тяжело ли выступать на конкурсе друг против друга, говорят, что не обращают на это внимания - соревнуются со всеми участниками.

Практических задания было два - закрыть ковшом экскаватора спичечный коробок и выгрузить из ковша в центр круга металлический шар размером с футбольный мяч. Сложность заключалась в том, что на конкурсе использовали карьерный гусеничный экскаватор, у которого объём ковша составляет пять кубических метров - в него поместится кабина машиниста.

- Шар не видишь, и получается, что все дело в удаче - повезет, не повезет, - поделился впечатлениями Владимир Ксенофонтов. - Хотя если как тренировка, то польза есть. Потому что на производстве, когда загружаешь руду в бункер-питатель, надо знать конкретную точку в ограниченном пространстве, иначе просто мимо просыплешь.

По результатам соревнования первое место занял работник ООО «Бускуль» Руслан Исмаков. Машинисты экскаваторов ПАО «ММК» Михаил Язвенко и Александр Нидергаус завоевали второе и третье места. Владимир Ксенофонтов разделил восьмое место с коллегой Максимом Ладовым. Начинающий машинист Денис Ксенофонтов стал двенадцатым, обойдя восьмерых более опытных конкурсантов.

Победителей и призеров наградят памятными призами и денежными премиями.

По информации газеты «Магнитогорский металл»