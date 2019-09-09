Бывший свердловский премьер избран губернатором Оренбургской области

На выборах губернатора Оренбургской области 8 сентября победил Денис Паслер. По предварительным данным избиркома, он набрал 65,94% голосов (406,1 тыс. избирателей). Явка по области составила 39,55%.

Господин Паслер с 2012 по 2016 год занимал должность главы правительства Свердловской области. С 2017 года по 2019 года Денис Паслер исполнял обязанности генерального директора холдинга «Т Плюс». После отставки главы Оренбуржья Юрия Берга президент РФ Владимир Путин назначил господина Паслера врио губернатора региона.

Кроме того, вчера губернатором Челябинской области избран врио главы региона Алексей Текслер (69,31% голосов). Явка составила 45,15%. На выборах губернатора Курганской области победил Вадим Шумков (80,86%). Явка составила 42,6%.