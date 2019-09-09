Арбитраж поддержал требование мэрии о демонтаже рекламы Сбербанка в центре Перми

Арбитражный суд Пермского края 2 сентября отказал Сбербанку в удовлетворении иска. Кредитное учреждение оспаривало предписание департамента экономики и промышленной политики администрации Перми о демонтаже рекламной конструкции на крыше здания по ул. Ленина, 72а («Стометровка»). Банк требовал также исключить из реестра самовольно установленных объектов свою конструкцию.

В пермском отделении Сбербанка эту конструкцию посчитали «информационным указателем», который был установлен в соответствии с требованиями закона. Предписание властей в банке считают нарушающим права и законные интересы кредитного учреждения. По мнению чиновников, указатель банка «Сбербанк» был установлен с нарушением 38-ФЗ «О рекламе», то есть без действующего разрешения.

В Сбербанке сообщили, что компания не будет обжаловать решения суда – конструкция будет добровольно демонтирована. Кроме того, учреждение постарается согласовать с мэрией колерный паспорт и уже потом вновь установить рекламную конструкцию на прежнее место.