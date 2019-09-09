В Краснодаре сносят незаконно построенный ангар на улице Стахановской

Специалисты «Службы спасения» администрации Краснодара приступили к демонтажу одноэтажного ангара площадью почти 800 кв. м на улице Стахановской. Суд признал это строение незаконным по иску городского управления муниципального контроля.

Глава кубанской столицы Евгений Первышов считает, что подобные объекты загромождают скверы, парки и тротуары. «Все освобожденные участки будут использованы исключительно в интересах жителей», — заявил мэр.

По данным мэрии, одноэтажное нежилое здание по улице Стахановской возвели на обочине дороги в 2016 году без разрешения на строительство. Объект был признан незаконным, владельцу отказали в признании права собственности. В ближайшее время муниципальный участок освободят.

Всего с начала 2019 года мэрия добилась демонтажа 127 нестационарных объектов и 25 капитальных строений, возведенных с нарушениями либо без разрешительных документов.

Василий Хитрых