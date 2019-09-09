Зрители матча «Ростов» - Сирия смогут бесплатно посетить игру с «Ахматом»

Болельщики товарищеского матча ФК «Ростов» - Сирия смогут бесплатно попасть на игру ростовского клуба с «Ахматом», сообщает пресс-служба клуба.

«Уважаемые болельщики! Благодарю Вас за поддержку команды в миротворческом матче со сборной Сирии. Уверен, после того, что пережила эта страна, игра стала настоящим праздником для наших гостей. Следующий матч наша команда проведет против "Ахмата". Для болельщиков товарищеского матча со сборной Сирии билеты на эту встречу будут бесплатными в качестве подарка», — передает пресс-служба слова Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянца.

Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдет в понедельник, 16 сентября в 20:30 на «Ростов-Арене». Болельщики матча с Сирией могут бесплатно обменять билеты в кассах стадиона «Олимп-2» и «Ростов Арена» ежедневно с 10:00 до 19:00. Каждый желающий сможет обменять только один билет при предъявлении паспорта.

Дарья Голякова