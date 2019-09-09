Здесь зарождалась экологическая служба ММК

Лаборатория аналитического контроля воды Магнитогорского металлургического комбината отметила свое 55-летие. Ныне входящая в состав лаборатории охраны окружающей среды, «водная» лаборатория в свое время стала первым на комбинате специализированным подразделением, решающим природоохранные задачи.

Вода является важным и незаменимым элементом всех процессов в металлургии и применяется во всех без исключения переделах. Поэтому очень важно обеспечить тщательный контроль состояния воды как на входе, так и на выходе с предприятия. Важностью этой задачи руководство ММК прониклось еще в далеких 60-х годах. В соответствии с распоряжением Южно-Уральского совнархоза и приказом директора ММК Феодосия Воронова № 266 от 15 августа 1964 года на комбинате была организована лаборатория промышленных сточных вод, входившая в состав Центральной заводской лаборатории. Первым начальником «водной» лаборатории был назначен руководитель химического исследовательского участка Михаил Швайгер. Штат лаборатории состоял из 14 человек.

В 1972 году лаборатория была переименована в лабораторию водного бассейна. Тогда же был организован лабораторный участок по контролю прокатной эмульсии и эффективности работы очистных сооружений в ЛПЦ-5. Со временем появилось еще несколько участков, обслуживающих природоохранные сооружения различных цехов и выполняющих необходимый контроль цеховых стоков, работы очистных сооружений, оборотного цикла охлаждающих вод, промышленного водостока.

В 1994 году в составе лаборатории был организован участок аналитического контроля воды систем питьевого водоснабжения ОАО «ММК». Освоены и внедрены химические методы анализа компонентного состава проб питьевой воды и методы их микробиологического исследования, обучен персонал. Объектами лабораторного контроля стали 102 цеха комбината, загородные дома отдыха, детские оздоровительные лагеря.

Лаборатория имеет лицензию Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на право осуществления деятельности по определению уровня загрязнения поверхностных вод водных объектов Магнитогорского промрайона.

Лаборатория аккредитована в единой национальной системе аккредитации РФ в области экологического и санитарного контроля природных, сточных и питьевых вод. Постоянно участвует в программах проверки квалификации посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний (МСИ), которые являются важным инструментом для подтверждения компетентности персонала и обеспечения качества и метрологической прослеживаемости результатов измерений.

Сегодня лаборатория аналитического контроля воды является частью лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК». С момента ее образования и до настоящего времени главной задачей лаборатории является организация эффективного, достоверного и объективного производственного экологического и санитарного контроля, направленного на своевременное выявление нарушений норм сброса загрязняющих веществ со сточными водами, отклонений качества питьевой воды от гигиенических нормативов. При этом важно оперативно проинформировать руководство подразделений ПАО «ММК» для принятия мер по устранению выявленных нарушений и их предупреждению. Кроме производственного экологического и санитарного контроля, лаборатория проверяет качество прокатной эмульсии (ЛПЦ-5, ЛПЦ-8, ЛПЦ-11) на соответствие установленным нормативам по методикам, разработанным лабораторией аналитического контроля воды и аттестованным Уральским научно-исследовательским институтом метрологии.

Как рассказала руководитель лаборатории аналитического контроля воды Светлана Лукьянова, ежегодно специалистами лаборатории отбирается и исследуется 29 тысяч проб, выполняется 250 тысяч определений по 88-ми наименованиям контролируемых показателей, характеризующих солевой состав объектов анализа, содержание органических и неорганических веществ, растворенных газов, взвешенных веществ и др. Выполнение такого объема аналитических работ коллективом лаборатории обеспечивается рациональной организационной структурой аналитического контроля, высокой квалификацией сотрудников, их взаимозаменяемостью и мобильностью лаборатории, а также применением лабораторной информационной управляющей системы (ЛИУС) «Химик-Аналитик».

Лаборатория укомплектована современными высокопроизводительными приборами, основанными на применении новейших физико-химических методов анализа. Однако еще большее значение для качественного проведения исследований имеет квалификация персонала. Коллектив ЛАКВ составляет 26 человек, почти все с высшим образованием. Немалое внимание уделяется подготовке и повышению квалификации сотрудников лаборатории.

Руководство ПАО «ММК» считает уменьшение вредных воздействий на окружающую среду одной из своих стратегических целей. Не в последнюю очередь это касается защиты водных объектов. За последние десятилетия качество воды в Магнитогорском водохранилище и реке Урал стало намного выше. И в этом есть немалый вклад работников лаборатории аналитического контроля воды.