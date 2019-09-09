Только «Единая Россия» и КПРФ проходят в Госсовет Татарстана по партспискам

По итогам обработки более 2 млн бюллетеней «Единая Россия» получает на выборах в Госсовет Татарстана 72,53%. Информация об этом опубликована в государственной системе «Выборы». Кроме партии власти проходной барьер преодолевает лишь КПРФ с результатом 10,7%.

Остальные партии проходной барьер не преодолевают. У «Справедливой России», по предварительным данным, 3,93%, у ЛДПР — 3,66%, у «Коммунистов России» — 3,77%. Партия пенсионеров получает 2,46%, Партия роста — 1,82%.

Предварительно по партспискам «Единая Россия» получит 44 мест. КПРФ — шесть.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"