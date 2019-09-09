За ликвидацию последствий взрыва на заводе Свердлова наградили девять сотрудников МЧС

Девять сотрудников специального управления федеральной противопожарной службы №38 МЧС России по указу президента России награждены медалями «За отвагу на пожаре» за ликвидацию последствий взрыва на заводе имени Свердлова (производит авиационные бомбы, взрывчатые вещества и химическую продукцию гражданского назначения) 31 августа 2018 года в Дзержинске. Об этом сообщает нижегородское управление МЧС.

К награде представлены старший прапорщик внутренней службы Игорь Андосов, старшина Александр Грешнов, майор Василий Ерохин, полковник Александр Жаднов, майор Денис Иванов, прапорщик Евгений Максимов, сержант Кирилл Милованов, подполковник Максим Чахлов и майор Павел Чинаев.

«Грамотные и своевременные действия сотрудников специального отдела №1 не позволили огню перекинуться на помещения, в которых находились специзделия. Было спасено четыре человека, эвакуировано из опасной зоны 39 человек»,– говорится в сообщении.

Напомним, взрыв произошел на территории завода имени Свердлова в здании цеха №19 31 августа 2019 года. Происшествие случилось во время перегрузки осколочно-фугасных мин, существовала угроза повторных взрывов. Огонь распространялся и на склад готовых изделий. В результате происшествия погибли шесть человек, позже с собой покончила одна из сотрудниц предприятия, которую подозревали в причастности к инциденту.

Анастасия Еремина