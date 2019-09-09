Два человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

В ДТП, которое произошло днем 8 сентября на 208 км трассы Пермь-Ижевск в Удмуртии, погибли 29-летний водитель Toyota Corolla и его 30-летняя пассажирка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республики.

Установлено, что водитель Toyota, не пристегнутый ремнем безопасности, выполнял обгон на участке, где это запрещено дорожным знаком. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. За рулем второй машины находился 49-летний мужчина, который получил в аварии тяжелые травмы и был госпитализирован.

«По данному факту происшествия ведется расследование, не исключен факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения водителя автомобиля Toyota. Кроме того, стоит отметить, что на Toyota был установлен комплект зимних шин»,— отметили в 1 отделе УГИБДД.