Депутатом Тюменской облдумы избран единорос Николай Руссу

Большинство голосов на довыборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу №19 набрал представитель «Единой России» гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу. По данным облизбиркома, он набрал 45,06% голосов (за него проголосовали 6597 человек).

На втором месте представитель КПРФ Анатолий Княжев (26, 69%). Далее идут: Мурат Тулебаев от ЛДПР (12,73%), Максим Карпиков от «Справедливой России» (12,67%). Явка избирателей составила 12,18%.

Мандат в облдуме освободился после того, как депутат Олег Чемезов начал работать заместителем губернатора Свердловской области.

Елена Горшкова