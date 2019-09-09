Таможенники Юга России в этом году доначислили 539 млн рублей платежей

За восемь месяцев 2019 года сотрудники Южного таможенного управления совместно с налоговыми органами провели 81 проверку, сообщает пресс-служба ведомства. По их результатам таможенные органамы доначислили таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на общую сумму 538,89 млн руб. что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

«Углубление межведомственного обмена информацией при проведении

контрольных мероприятий приносит ощутимые результаты. За 8 месяцев 2019 года налоговыми органами доначислено и взыскано налоговых платежей на сумму 233,80 млн руб., отказано в возмещении НДС на сумму 39,59 млн руб.», - говорится в сообщении.

В этом году сотрудники управления возбудили 378 дел об административных правонарушениях и 11 уголовных дел.

Дарья Голякова