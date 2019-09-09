ХК «Сочи» обыграл минское «Динамо»

В минувшую пятницу, 6 сентября, хоккейный клуб «Сочи» на своем льду обыграл минское «Динамо». Матч проходил во дворце спорта «Большой».

Как сообщили в пресс-службе клуба, за первые 20 минут игры трижды «леопарды» опасно подставляли клюшку на пятаке, после чего шайба пролетала в сантиметрах от штанги. Счет открыли «динамовцы» на 4-й минуте, но уже через пять минут Сергей Шмелев поразил ворота соперника из правого круга вбрасывания – 1:1. За две секунды до перерыва южане забили еще раз, но после тренерского запроса гостей на положение «вне игры» гол засчитан не был. Во втором отрезке матча с 25-й по 28-ю минуту команды забили трижды. Сначала Сергей Шмелев отправил шайбу точно под перекладину, но через 21 секунду гости сравняли счет усилиями Олега Евенко. Франсис Паре из «Динамо» забросил третью шайбу. На второй перерыв команды ушли при равном счете: 3:3.

В начале заключительной трети Владислав Калетник переправил шайбу в полупустые ворота – 4:3, но «зубры» уже через минуту реализовали численное преимущество и быстро отыгрались с помощью гола Тему Пулккинена. «Сочинец» Дмитрий Архипов поставил точку в матче. Итог игры: 5:4 в пользу ХК «Сочи».

Уже на следующий день «леопарды» проиграли уфимскому «Ак-Барсу» со счетом 3:6. В настоящее время клуб находится на третьем месте турнирной таблицы, сыграв три игры и набрав четыре очка. На первом месте находится «Динамо-Москва», на втором – «Витязь».

Василий Хитрых