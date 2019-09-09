Экс-чиновник победил на довыборах в парламент Кузбасса

Бывший вице-мэр Кемерово Владимир Вильчиков, выдвинутый «Единой Россией», одержал победу на дополнительных выборах в региональный парламент по округу №9, набрав около 76% голосов. Предварительные итоги голосования подвел избирком Кемеровской области.

За мандат депутата по округу №9 в Кемерово боролись четыре кандидата: 61-летний Владимир Вильчиков, 36-летний помощник руководителя Сибирской правовой компании Филипп Свистунов (КПРФ), 28-летний инженер «Кузбассэнерго-РЭС» (структура «Россети Сибирь») Андрей Бочкарев (ЛДПР) и 53-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Фурман («Патриоты России»). Господину Фурману удалось набрать 11% голосов избирателей, двое других кандидатов едва преодолели отметку в 6%.

Этот депутатский мандат оказался вакантным после того, как в марте 2019 года депутат-единоросс Константин Венгер перешел на работу в правительство Кузбасса, став вице-губернатором по экономическому развитию.

Юрий Зуев