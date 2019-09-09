Александр Беглов: Выборы в Петербурге прошли на высоком уровне

Лидирующий по числу голосов на губернаторских выборах в Петербурге самовыдвиженец Александр Беглов заявил, что процедура голосования и весь избирательный процесс в городе прошли на высоком уровне. По его словам, программы всех кандидатов будут учтены в дальнейшей работе городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного.

Также господин Беглов поблагодарил за работу волонтеров штаба общественной поддержки, подчеркнув, что «теперь нам предстоит сделать серьезный рывок», поскольку за время избирательной кампании в штаб поступило более 7 тыс. предложений и инициатив от горожан по дальнейшему развитию Петербурга.

Напомним, что после обработки 97,13 % бюллетеней Александр Беглов (шел на выборы в качестве самовыдвиженца) набирает 64,57% голосов. Второе место по-прежнему удерживает представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,84%, на счету Михаила Амосова («Гражданская платформа») — 15,93% голосов.