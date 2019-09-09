09 сентября, понедельник
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На разработку базы ЖКХ краевые власти готовы потратить 120 млн рублей

Краевое минзакупок объявило открытый конкурс на выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы «Единый информационно-расчетный центр жилищно-коммунальных услуг Пермского края». Система должна автоматизировать сбор, обработку и хранение информации в сфере ЖКХ, а также расчет оплаты за содержание жилья, услуги по управлению многоквартирным домом, ремонт, расход воды и электричества, тепло и прочее.

Максимальная цена контракта указана в размере 120 млн руб. Победителя определят 27 сентября.

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