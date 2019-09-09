Гран-при фестиваля «Киношок-2019» получил узбекский фильм «Горячая лепешка»

В Анапе завершился 28-й фестиваль «Киношок», в конкурсной программе которого были представлены фильмы из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Эстонии, а также из российских регионов.

Как сообщила пресс-служба мэрии Анапы, главный приз фестиваля «Золотая лоза» получил фильм из Узбекистана «Горячая лепешка», режиссер Умид Хамдамов, приз за лучшую женскую роль получила Феруза Саидова, сыгравшая в этом фильме.

В конкурсе документальных фильмов приз за лучший фильм получила лента «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» (Россия). В конкурсе короткого метра лучшим фильмом признана «Холодная комната» (Россия). В конкурсе «ТВ-Шок» победителя выбирали зрители, на первом месте оказался фильм «Медное солнце» (Россия). Приз за лучший сценарий в полнометражном кино получили Александр Адабашьян и Себастьян Аларкон, фильм «Оппозиционер» (Россия). Приз за лучшую мужскую роль достался Асанали Ашимову, фильм «Аруах» (Казахстан).

Анна Перова, Краснодар