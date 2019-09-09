Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем в Дзержинске

Рейсовый пассажирский автобус ПАЗ и легковой автомобиль столкнулись в Дзержинске на улице Октябрьской вечером 8 сентября. В ДТП пострадали девять человек, трое из них – дети, сообщает нижегородское управление МЧС России. После медицинского осмотра госпитализированы были четыре человека, в том числе ребенок. Все они ехали в легковом автомобиле.

Как предварительно сообщает региональное УГИБДД, к ДТП привела небезопасная дистанция, которую выбрал водитель легкового автомобиля. Он не справился с управлением и столкнулся с автобусом.

Анастасия Еремина