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«ДОМ.РФ» достроит в Саратовской области 27 «проблемных» домов

В Саратовской области на федеральные средства будет достроено 27 «проблемных» домов. Об этом в своем Telegram-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков.

Депутат отметил, что обеспечение жильем обманутых дольщиков «невозможно без участия федерального бюджета». Указанным количеством «проблемных» домов в регионе, за которыми числится 4 тыс. дольщиков, займется «ДОМ РФ». Некоторые из них ждут квартир по 30 лет, добавил он.

Господин Панков отметил, что у него «есть вопросы» - к правоохранительным органам и чиновникам областного правительства, ответственным за строительство.

Марина Ковалева


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