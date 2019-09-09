Завод «Экран» взял в аренду имущественный комплекс «Сибэлектротерма» до июля 2020 года

Новосибирское АО «Завод Экран» (входит в «РАТМ холдинг») получило право аренды имущественного комплекса банкротящегося ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования». По данным компании, договор заключен до конца июля 2020 года.

Промзона «Сибэлектротерма» находится под управлением Экрана» с октября 2018 года. Инвестиции за этот период в инфраструктуру банкротящегося предприятия составили 120 млн руб. По словам гендиректора «Экрана» Александра Журавлева, управляющая компания заключила договор цессии на погашение 40 млн руб. долга, накопленного «Сибэлектротермом» перед АО «Новосибирскэнергосбыт». «Таким образом, сняли ограничения на поставку электроэнергии к объектам. Отток арендаторов с площадки предприятия был прекращен»,— сказал он, отметив, что сейчас на площадке «Сибэлектротерма» работают 20 промкомпаний, занято 30% промплощадей.

По данным «Экрана», к 2021 году планируется получение «Сибэлектротермом» сертификата индустриального парка, основным профилем которого будет металлообработка и литейное производство. Площадь промпарка составит 38 га, недвижимости — 117,1 тыс. кв. м.

О создании промпарка на базе «Сибэлектротерма» читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Техничный под Cat»

Оксана Павлова