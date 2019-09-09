Стало известно расписание игр «Рубина» до конца года

Казанский «Рубин» опубликовал расписание своих матчей до конца 2019 года. При этом календарь может быть изменен после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

15 сентября пройдет матч девятого тура Российской Премьер-лиги «Оренбург» — «Рубин». Начало в 14:00.

21 сентября — матч десятого тура «Зенит» — «Рубин» (16:30).

25 или 26 сентября — матч 1/16 финала Кубка России «Химки» — «Рубин».

29 сентября — матч 11-го тура «Рубин» — «Уфа (14:00).

5 октября — матч 12-го тура «Рубин» — «Тамбов» (16:30).

19 октября — матч 13-го тура «Спартак» — «Рубин» (16:30).

25 октября — матч 14-го тура «Рубин» — «Урал» (19:30).

4 ноября — матч 15-го тура: «Крылья Советов» — «Рубин» (16:30).

9 ноября — матч 16-го тура «Рубин» — «Динамо» (14:00).

23 ноября — матч 17-го тура «Рубин» — «Зенит» 14:00.

30 ноября — матч 18-го тура «Ахмат» — «Рубин» (19:00).

8 декабря — матч 19-го тура «Сочи» — «Рубин» (16:30).

"Ъ-Казань"