Имущество новосибирской нефтебазы продают за 650 млн рублей

Имущественный комплекс банкротящейся нефтебазы «Красный яр» в Новосибирской области выставлен на торги за 650,6 млн руб. Как следует из документации к торгам, в состав лота входит залоговое имущество банка «Зенит» на 564,9 млн руб. и незалоговое имущество нефтебазы. На продажу выставлено оборудование, техника, инженерные сети и десять земельных участков. Торги запланированы на октябрь.

С июля 2016 года компания находится в конкурсном производстве. Общая сумма требований кредиторов превышает 3,4 млрд руб. Весной этого года имущественный комплекс нефтебазы уже выставлялся на торги. Однако заявок подано не было.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Красный яр» уходит с молотка»

Оксана Павлова