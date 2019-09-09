Лжесотрудник банка похитил у жителя Ижевска 500 тысяч рублей

Лжесотрудник банка похитил 500 тыс. руб. с банковской карты 54-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением крупного размера гражданину).

Со слов потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты ижевчанина пытаются снять деньги. Потерпевшему предложили пройти в отделение банка и перевести все деньги на счет, указанный лжесотрудником. Гражданин выполнил все указания звонившего и перевел злоумышленнику 500 тыс. руб.