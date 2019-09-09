В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия. По его словам, это поможет пресечь ввоз контрафактной продукции и контрабанды, а также снизить доступность сигарет. Сейчас минимальная цена устанавливается для каждой марки сигарет отдельно и составляет 75% от максимальной розничной цены.

Парламентарий считает, что минимальную цену должно устанавливать государство, а не производитель. Как рассказал господин Катасонов «Парламентской газете», 95% всех сигарет в стране «не стоят дешевле 90 руб.». В качестве примерной цены он назвал сумму 85 руб., но уточнил, что точную стоимость еще предстоит согласовать.

«Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС — все это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену»,— рассказал парламентарий. По его словам, в 2018 году объем табачного контрафакта в России достиг 80%, из-за чего федеральный бюджет потерял порядка 50 млрд руб.

В этом году впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет. В первом квартале 2019 года на них пришлось 1,9% от всего табачного рынка страны, тогда как годом ранее показатель не превышал 0,6%. К росту подделок и нелегального рынка привело постоянное увеличение ставок акциза и, соответственно, разницы в цене с легальными сигаретами, считают производители.

Подробности — в публикации “Ъ” «Курильщиков окутывает дым».