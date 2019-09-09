Представители «Единой России» победили на выборах в думу Новокуйбышевска

Стали известны предварительные итоги выборов депутатов в думу городского округа Новокуйбышевск седьмого созыва. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

Представители «Единой России» предварительно получили 18 мандатов из 25. Также депутатами думы стали четыре кандидата от КПРФ. По одному месту в городском парламенте получили партии ЛДПР и «Справедливая Россия», мандат также получил один самовыдвиженец.

Явка по городу составила 29,08%.

Андрей Сазонов