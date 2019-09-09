В Ростовской области явка на выборах составила 22%

Явка на выборы в Ростовской области 8 сентября составила 22%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. В общей сложности на выборах распределили 97 депутатских мандатов. Из них 60 мандатов (61,9%) досталось кандидатам от «Единой России», по 13 (13,4%) – кандидатам от КПРФ и «Справедливой России», и 11 (11,3%) – самовыдвиженцам.

Основные выборы прошли в Азове, Батайске и Таганроге – жители этих городов выбирали новые составы городских дум.

В Азове на выборы пришло 29,29% избирателей. Там 14 мандатов получила «Единая Россия», 4 – КПРФ, 1 – «Справедливая Россия» и 3 - самовыдвиженцы.

В Батайске явка составила 24,38%. Из 25 мандатов, 13 получили кандидаты от «Единой России», 6 – представители «Справедливой России», 4 – кандидаты от КПРФ и 2 – самовыдвиженцы.

В Таганроге в выборах депутатов приняли участие 24,37% избирателей. Там «Единая Россия» получила 13 мандатов. Еще 5 мандатов досталось «Справедливой России», 4 получила КПРФ, и 3 досталось самовыдвиженцам.

В Ростове прошли довыборы в городскую Думу по четырем округам. В Ворошиловских округах №1 и №2, а также в Кировском округе №11 победили кандидаты от «Единой России», в Октябрьском округе №14 победил самовыдвиженец.

Дарья Голякова