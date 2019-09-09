Пермский депутат отправится в Венесуэлу

Депутат Пермской гордумы и основатель Пермского молодежного центра Илья Лисняк включен в состав делегации российских общественников и политиков, которые с 9 по 15 сентября отправятся в Венесуэлу с официальным визитом, сообщает общественная организация.

В состав делегации вошло 11 человек из разных регионов, от Пермского края — господин Лисняк. Делегация формировалась путем конкурсного отбора, который проводило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Организатором поездки выступает Национальный совет молодежных и детских объединений России в рамках двустороннего соглашения с Венесуэлой.

В программе визита запланированы встречи с различными венесуэльскими министрами, членами Национальной конституционной ассамблеи, губернаторами и семьей Мадуро.