Четыре кубанских атлета выступят на чемпионате мира в Катаре

С 27 сентября по 6 октября 2019 года в столице Катара Дохе пройдет Чемпионат мира по легкой атлетике. От Краснодарского края в сборную России вошли Александр Лесной (ядро), Полина Миллер (бег 400 м), Сергей Шубенков (бег 110м с/б) и десятиборец Илья Шкуренев. Об этом рассказал директор регионального центра спортивной подготовки по легкой атлетике Краснодарского края Леонид Волошин.

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский озвучил состав национальной команды из 22 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус и выполнивших квалификационные нормативы. Сообщается, что выполнили нормативы и ожидают допуска еще три представителя Кубани, не имеющие пока нейтрального статуса. Речь идет о Дмитрии Сорокине и Екатерине Коневой (тройной прыжок), а также Данииле Цыплакову (прыжки в высоту) и марафонцу Андрее Леймане.

Как уточняют в краевом центре спортивной подготовки, на Чемпионате мира по легкой атлетике не разыгрываются лицензии на Олимпийские игры. Состав олимпийской сборной формируется из спортсменов, выполнивших олимпийские нормативы в своих дисциплинах, но в пределах квоты, установленной для страны.

Василий Хитрых