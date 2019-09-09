«Обмен пленными выглядит настоящим апофеозом гуманизма»

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Россией и Украиной о закрытии уголовных дел. По ее словам, нужен документ, который позволил бы на паритетных началах прекращать преследование в отношении граждан обеих стран, желающих вернуться на родину. Это может стать частью программы по нормализации отношений между Москвой и Киевом, считает российский уполномоченный по правам человека. Это заявление Москалькова сделала на фоне состоявшегося в субботу обмена заключенными между Россией и Украиной. На родину вернулись по 35 человек с каждой стороны. В Кремле отметили, что этот шаг имеет «большое значение для оздоровления двусторонних отношений». Владимир Зеленский назвал обмен «началом разблокирования диалога с Москвой». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что сторонам нужно не потерять этот настрой.

На фоне документальных фильмов о бесланской трагедии и жестоких приговоров участникам московских протестов субботний обмен пленными между Россией и Украиной выглядит настоящим апофеозом гуманизма. Политических оценок и прогнозов перспектив нормализации отношений с нашим западным соседом уже более чем достаточно. А я бы хотел обратить внимание на общественное значение этой гуманитарной акции.

Напомню, что до сих пор Киев менялся пленными только с так называемыми ДНР и ЛНР. Была, правда, и прямая сделка в мае 2016-го, когда в свои страны возвратились Надежда Савченко и Александр Александров с Евгением Ерофеевым соответственно. Правда, никаких последствий тот обмен не имел. Освобожденные россияне немедленно пропали из информационного поля, а Савченко из-за своего экстравагантного поведения и вовсе превратилась в объект шуток.

Надеюсь, на этот раз все будет иначе, и произведенный размен заставит людей в обеих странах задуматься о том, что является настоящими, а что мнимыми ценностями. И вот всю минувшую неделю украинское общество бурно обсуждало, можно ли отпускать в Россию Владимира Цемаха. Многие в «незалежной» считают, что выдача этого свидетеля по делу крушения Boeing рейса MH17 является государственной изменой. Неважно, что его освобождение было ключевым требованием Москвы. Пусть лучше пленные продолжат сидеть, чем страна потеряет такой аргумент для обвинения России. Мол, война на дворе, должны же Сенцов и моряки это понимать. К счастью, в украинском руководстве к таким ура-патриотам не прислушались. Потому что готовность пожертвовать многим ради сограждан как раз, наоборот, делает страну сильнее. Даже в глазах голландских следователей, которые требовали отдать им Цемаха.

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В России о тех, кого отпустил Киев, к сожалению, знают куда меньше.

И поэтому нужно выразить благодарность сотрудникам государственных СМИ, поднявших волну за освобождение Кирилла Вышинского, обвиненного украинским судом в госизмене. Мне кажется, эта кампания сыграла немалую роль во всей истории.

И теперь важно не останавливаться. Ведь освобождать своих в обмен на чужих — куда лучше пустых разглагольствований о правах русских за рубежом. Специалисты утверждают, что есть еще десятки граждан обеих стран, арестованных в результате конфликта на Востоке Украины.

И не имеет значения, как мы относимся к нашим президентам, — в проявлении гуманизма их надо поддержать.





И может, тогда появление борта с трезубцем во Внуково и с триколором в Борисполе вновь превратится в привычную некогда рутину. А мы без всяких пафосных фраз о «братских народах» вновь научимся жить рядом. Без войны.