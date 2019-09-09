Татарстан остался в пятерке регионов с благоприятной ситуацией на рынке труда

Татарстан сохранил пятое место среди российских регионов, где ситуация на рынке труда

остается благоприятной. В республике индекс рынка труда составил по итогам 2018 года 72,2 балла. Исследование провели специалисты РИА «Рейтинг».

Специалисты оценивали регионы по таким показателям, как уровень оплаты труда, занятость, условия труда, емкость рынка труда. Лидером рейтинга стала Москва с 95,3 баллами. Второе место занял Санкт-Петербург (92,3 балла). В пятерку лидеров помимо Татарстана попали Московская область (81,3 балла) и Югра (78 баллов). Данные регионы отличаются «высоким уровнем социально-экономического развития, низким уровнем безработицы, коротким средним временем поиска работы, высокими зарплатами и большой емкостью рынка труда», говорится в исследовании. Все эти регионы лидировали в рейтинге и по итогам 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на поиск работы уходит в среднем четыре месяца.

"Ъ-Казань"