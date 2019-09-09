В Краснодар прибыл первый электробус

Фото: администрация Краснодара

В троллейбусное депо № 1 по улице Дзержинского, 97 в кубанской столице доставили первый из двенадцати троллейбусов с автономным ходом производства вологодского завода «Транс-Альфа». Как сообщили в мэрии, заказ на предприятие был направлен менее месяца назад.

Сообщается, что до конца года на городских маршрутах общественного транспорта будут работать 47 новых машин: 35 трамваев и 12 электробусов. Все троллейбусы с возможностью автономного хода должны быть доставлены в Краснодар до 11 ноября. Все они будут базироваться в троллейбусном депо № 1. Они будут ходить по маршрутам с ликвидированной контактной сетью по улице Красной от «Галереи» до «Авроры».

Электробусы оснащены кондиционером мощностью не менее 24 кВт, способным работать до +40° на улице, возможностью автономного хода не менее 15 км, автоматической системой пожаротушения, USB-разъемами для зарядки техники, система навигации и связи, Wi-Fi и системой видеонаблюдения. Также целый блок требований связан с транспортировкой пассажиров с ограниченными возможностями (функция понижения пола на остановках, откидная рампа в районе второй двери, кнопка связи с водителем в районе второй двери, место для размещения инвалидных колясок, оборудованное устройством для их крепления во время движения, система «Говорящий город»).

Вологодский механический завод (ВМЗ) работает с 1966 года. В 1994 году стратегическим направлением деятельности ВМЗ стало производство новых троллейбусов и автобусов. В 1996 году завод начал работать совместно с чешским концерном «Шкода». Первый российский троллейбус «Шкода-ВМЗ» был выпущен в марте 1996 года. В 2001 году ВМЗ был переименован в завод «Транс-Альфа».

Дмитрий Михеенко