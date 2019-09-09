В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности . Предупреждение действует до 10:00 10 сентября. По прогнозу синоптиков, сегодня, 9 сентября, в столице небольшая облачность, без осадков, ветер 2–7 м/c. Температура воздуха составит 22–24°С (по области 20–25°С).

Завтра, 10 сентября, в Москве также осадков не ожидается, 3–8 м/c. Температура останется на том же уровне (20–24°C, по области 20–25°C).

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «Интерфаксу», что летняя погода без осадков продержится в московском регионе и в большинстве регионов центра европейской части России еще неделю. По его словам, на этой неделе в Москве прогнозируется 20–25°C, в середине недели станет более облачно, осадков практически не будет. Сильные дожди с ветром до 20–23 м/с сохранятся на юге европейской территории России, добавил он.