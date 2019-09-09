В оздоровительных лагерях Новосибирской области летом отдохнули 137 тыс. детей

Как рассказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в весенне-летний период этого года не было допущено возникновения чрезвычайных ситуаций с детьми, деятельность загородных организаций летнего отдыха и оздоровления не приостанавливалась. По его словам, это было достигнуто за счет качественной подготовки организаций, эффективного взаимодействия правительства региона с ГУ МЧС, контролирующими органами. В частности, была сформирована межведомственная рабочая группа, которая еженедельно осуществляла выезды с целью контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, правил противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов летнего отдыха и оздоровления. Также проводились внеплановые проверки загородных лагерей палаточного типа.



Всего в 2019-м около 137 тыс. детей были охвачены организованными видами отдыха, оздоровления и занятости. В загородных лагерях отдохнуло около 50,5 тыс. детей, в лагерях с дневным пребыванием — более 68 тыс. детей; временно трудоустроено — более 6 тыс. подростков; организованы малые формы занятости, проведены спортивные, образовательные мероприятия, походы, экскурсии для более чем 13 тыс. детей, было проведено 48 профильных смен.

В летней оздоровительной кампании 2019 года приняли участие 69 лагерей, в том числе 50 загородных организаций сезонного или круглогодичного действия, 12 — палаточного типа, 7 санаторно-оздоровительных организаций. Работали 952 лагеря с дневным пребыванием детей (в 2018 году – 946).

По поручению губернатора Андрея Травникова, данному в феврале 2019 года на встрече с представителями организаций ветеранов боевых действий, на территории детского оздоровительного лагеря «Красная горка» был открыт палаточный лагерь Новосибирского областного отделения «Боевое братство». Этот лагерь стал новой учебной базой для курсантов военно-патриотического отряда «Юный разведчик Сибири» имени Бориса Керимбаева. Преимущественное право стать участником смены было у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Учитывая положительный опыт проведения смены, работа в этом направлении будет продолжена в следующем году.

Также в этом году был организован отдых детей Новосибирской области за пределами региона — на морских побережьях отдохнули 323 ребенка.

В Новосибирской области отдохнули 99 детей, пострадавших в результате наводнения на территории Иркутской области. 40 детей получили оздоровление в социально-оздоровительном центре круглогодичного действия «Березка». Еще 59 детей вместе с родителями отдыхали в санаториях «Сосновка», «Тогучинский» и областном центре социальной помощи семье и детям «Морской залив».

Объем средств на летнюю оздоровительную кампанию сохранился на уровне 2018 года и составил 329 млн руб. Стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых за счет средств областного бюджета, в период летней кампании текущего года сохранена на уровне 2018 года, уточнил министр.

Высокий уровень организации необходимо сохранить и при подготовке и проведению к летне-оздоровительной кампании 2020 года, поставил задачу губернатор.