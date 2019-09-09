ФК «Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче со счетом 3:0

Футбольный клуб «Ростов» обыграл сборную Сирии в товарищеском матче со счетом 3:0, сообщает пресс-служба клуба. Игра проходила на стадионе «Олимп-2», ее посетили более 10 тыс. зрителей.

«Сирийцы начали резво и на первых минутах несколько раз опасно угрожали воротам Бабурина. На 9 минуте желто-синие остались вдесятером, после странного удаления Мацея Вилюша. Правда, через несколько минут судьи уровняли составы, разрешив выпустить на поле Чернова. Сразу после этого Логашов открыл счет, оказавшись проворнее всех после углового», - говорится в сообщении.

До конца тайма игрокам «Ростова» удалось забить еще два мяча.

Дарья Голякова