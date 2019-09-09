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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самаре из ТЦ «Вива Лэнд» эвакуировано 300 человек

Срабатывание пожарной сигнализации стало причиной эвакуации 300 человек из торгового центра «Вива Лэнд» в Самаре. Сообщение о срабатывании сигнализации поступило на пульт в воскресенье в 17:58 (MSK+1). Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Автоматически к месту были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова “Пожар № 2”. В 18:02 прибывшими подразделениями установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации»,– говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов


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