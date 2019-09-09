Бизнес-форум «Сделано в Удмуртии» пройдет 24-25 октября в Ижевске

Форум для предпринимателей «Сделано в Удмуртии» пройдет в Ижевске 24-25 октября. В ходе мероприятия рассмотрят самые актуальные вопросы предпринимательства, экспорта, туризма, дизайне и инвестиций, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Форум "Сделано в Удмуртии" пройдет в третий раз. Он стал для республики уже традиционным. Ежегодно предпринимательская активность на форуме растет. В 2017 году он собрал 1,2 тыс. участников, то в прошлом году — уже более 2,5 тыс. участников. В этом году мы ожидаем более 50 спикеров на площадках форума и не меньший ажиотаж со стороны бизнес-сообщества»,— отметил министр экономики Удмуртии Михаил Тумин.

Организаторами мероприятия выступают центр «Мой бизнес», АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» при поддержке правительства республики. Регистрация на форум откроется в октябре, участие бесплатное.