В Каменке ведется реконструкция стадиона «Дорожник»

В Каменском районе Пензенской области в ближайшие два года на развитие спортивной инфраструктуры будет направлено 150 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящее время в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» проводится реконструкция стадиона «Дорожник» в городе Каменка.

Губернатор, побывавший в субботу на объекте, рекомендовал подрядчику озаботиться комфортом болельщиков - предусмотреть установку навеса над зрительскими трибунами.

Иван Сергеев