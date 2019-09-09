Подведены предварительные итоги выборов в Курганскую городскую думу

В Кургане объявлены предварительные итоги выборов в городскую думу седьмого созыва. Как сообщает пресс-служба представительного органа, по партийным спискам во всех округах победу одержали представители партии «Единая Россия».

По одномандатным округам в списке победителей двенадцать представителей «Единой России» 0 Сергей Руденко, Артем Исламов, Татьяна Хильчук, Сергей Бардин, Роман Сергеечев, Иван Портнов, Александр Маклыгин, Анастасия Романович, Любовь Силантьева, Олег Прозоров, Игорь Прозоров и Людмила Алешкова. Среди «одномандатников» только одна представительница другой партии – Наталья Воробьева (КПРФ), которая заняла первое место во втором округе.