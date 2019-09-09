Михаил Амосов намерен переизбраться в Заксобрание Петербурга

Кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы» Михаил Амосов заявил о готовности переизбираться в Законодательное собрание в 2020 году. По его словам, к грядущим парламентским выборам уже надо готовиться. При этом господин Амосов назвал положительным свой опыт участия в губернаторской гонке, посетовав лишь на невысокую явку избирателей, сообщает ТАСС.

Напомним, по данным Горизбиркома, явка на выборах в Петербурге составила 23,69%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после обработки 95% бюллетеней на губернаторских выборах лидирует Александр Беглов, набравший 64,58% голосов. На втором месте с 16,87% располагается Надежда Тихоновой («Справедливая Россия»), у Михаила Амосова («Гражданская платформа») — 15,9% голосов.